В Раде предлагают кастрировать педофилов - инициируют внеочередное заседание

С начала года 160 детей пострадали от педофилов. Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Верховной Раде предлагают провести внеочередное заседание, на котором рассмотреть вопрос обнародования имен педофилов и их наказания.

С такой инициативой на заседании парламента выступил главный "радикал" Олег Ляшко.

"Сегодня я направил к председателю Верховной Рады обращение предоставить нам подписные листы за проведение 27 июня, в следующий четверг, внеочередного заседания Верховной Рады. Предлагаем на нем рассмотреть 2 вопроса. Первое - о принятии закона 6607 об открытом реестр педофилов. Второе - законопроект 6449 о химическую кастрацию педофилов", - предложил нардеп.

Он отметил, что с начала года 160 детей пострадали от педофилов.

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Сегодня, 21 июня, в Ивановке Одесской будут прощаться с убитой 11-летней Дарьей Лукьяненко. После недели поисков девочку нашли в выгребной яме во дворе частного дома семьи предпринимателей. Сын - 22-летний Николай Тарасов - признался, что затащил девушку к себе и пытался изнасиловать, но она сопротивлялась. Тогда подозреваемый задушил ее и ударил острым предметом. На голову пострадавшего он надел полиэтиленовый пакет, к ногам привязал камни и выбросил тело в выгребную яму глубиной 3 м.