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четверг, 18 марта 2021 16:06

В Раде пошли разговоры о 3-недельном карантине

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В Раде пошли разговоры о 3-недельном карантине
На этой неделе депутаты посещают пленарные заседания. Фото: Андрей Нестеренко, rada.gov.ua

Верховная Рада планирует уйти на 3-недельный карантин. Об этом пишет ZN.UA

Руководство Верховной Рады и лидеры парламентских фракций провели консультации, в результате которых депутаты пришли к данному консенсусу.

Вопрос на голосование в зале планируют вынести в пятницу, 19 марта.

Сейчас Верховная Рада рассматривает законопроект №2149 о передаче земли громадам. В документа внесли более 3 тыс. поправок, из которых депутаты рассмотрели меньше 800.

Законопроект №2194, как и документ № 2195 о продаже земли на электронных торгах, должен завершить в Украине земельную реформу. Всего ко 2-му чтению обоих законопроектов народные депутаты подали 3 700 поправок.

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Ранее депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заявляла, что Верховная Рада пока не планирует менять график работы в связи с введением строгих карантинных ограничений в Киеве с 20 марта.

"Мы дорабатываем завтра последний день, затем неделя работы в регионах. По крайней мере я знаю, что господин Разумков сказал, что ничего для нас пока не меняется", - заявила депутат.

В Украине за сутки обнаружили более 15 тыс. новых случаев коронавируса. Умерли 267 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Житомирской, Львовской, Одесской и Хмельницкой областях.

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