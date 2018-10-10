В Раде подсчитали убытки от Ични

Пожар и взрывы уничтожили 44 тысяч тонн боеприпасов. Фото: radiosvoboda.org

Взрывы на складах с боеприпасами под Ичней нанесли государству ущерб примерно на $400 млн.

Такую сумму озвучил секретарь оборонного комитета Верховной Рады Иван Винник в эфире одного из телеканалов.

"Килограмм тротила стоит от 8 долларов, килограмм гексогена - от 15 долларов, килограмм кислорода - от 35 долларов. 40 тысяч тонн поделите на два - таким образом сможете посчитать количество взрывчатых пригодных веществ, которые можно было бы использовать или продать. Это если не считать значительное количество боеприпасов, которые взорвались, которые были потенциально пригодны для дальнейшего использования.

В 400 миллионов долларов я бы оценил ущерб в результате уничтожения 44 тысяч тонн боеприпасов в Ичне", - суммировал Винник.

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9 октября примерно в 3:00 на военных складах вблизи арсенала ВСУ возле Ични на Черниговщине начались взрывы. На месте работают специалисты, к ликвидации пожара привлекли танки. Из близлежащих районов эвакуировали жителей. Основной версией взрывов рассматривают диверсию со стороны России. По информации Минобороны, до начала взрывов на 6 арсенале возле Ични было 69,5 тыс. тонн боеприпасов. Из них более 40 тыс. - пригодны к применению.