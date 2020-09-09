В Раде отменили 2 заседания комитета из-за коронавируса

Комитет должен был работать на этой неделе. Фото: "Радіо Свобода"

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отменил 2 заседания из-за введения режима самоизоляции.

Заседания должны были состояться в среду и пятницу.

Председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский сообщил, что заседание Комитета по нацбезопасности отменили из-за того, что там есть подозрение на Covid-19.

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Верховная Рада изменила календарный план проведения 4-й сессии в сентябре-октябре. Депутаты будут работать неделю с избирателями перед днем голосования на местных выборах.