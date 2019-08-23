В Раде определились с рассадкой фракций

Подготовительная группа согласовала схему рассадки народных депутатов в Верховной Раде ІХ созыва.

Об этом сообщил руководитель "Слуги народа" Дмитрий Разумков, которого называют вероятным спикером.

"На заседании второй подготовительной подгруппы было принято решение о размещении партий, представленных в Верховной Раде ІХ созыва. Есть отдельный сектор, где будут размещены народные депутаты-самовыдвиженцы", - сказал Разумков.

Он объяснил, что партиям дают сектора, а они уже самостоятельно определяют, кто из нардепов где будет сидеть.

Нардепов-самовыдвиженцев рассадит подготовительная группа, чтобы не было споров.

Пустыми остаются места мажоритарщиков, которые должны представлять Крым и оккупированные территории Донбасса

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21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Вместе с мажоритарщиками "Слуга народа" получила 254 места в новом парламенте. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве. Также прошли в ВР 43 представителя от "Оппозиционной платформы - За жизнь". "Европейская солидарность" будет представлена в парламенте 25 народными депутатами, "Батькивщина" - 26, "Голос" - 20. Еще 56 мест займут внефракционные депутаты. 29 августа состоится первое заседание новоизбранной Верховной Рады ІХ созыва.