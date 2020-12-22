В Раде назвали возможные даты выборов мэра Харькова

Мэрские выборы в Харькове могут пройти в последнее воскресенье марта или последнее воскресенье октября. Фото: suspilne.media

Новые выборы мэра Харькова могут пройти только в 2 даты.



Об этом сказал заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает "РБК-Украина".



Мэрские выборы в Харькове могут пройти в последнее воскресенье марта или последнее воскресенье октября, утверждает "слуга".

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Также нардеп заявил, что, вероятно, выборы 28 марта не удастся провести, потому что не хватит времени на проведение всех процедур.



"Выборы объявляются за 60 дней - это конец января, к этому моменту у нас только 1 сессия, 1 пленарная неделя".

В свою очередь издание отмечает, что выборы в Харькове пройдут не раньше следующей осени.

Ночью 17 декабря скончался мэр Харькова Геннадий Кернес. В связи со смертью в городе объявили 3 дня траура. Церемония прощания и похороны Кернеса состоятся в среду, 23 декабря. Кернес занимал должность городского головы Харькова с 2010 года. По данным ЦИК, его третий раз переизбран на 5-летний срок 25 октября. Он не появлялся на публике с конца августа. У него было подтверждено Covid-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября Кернеса госпитализировали в 17-ю городскую больницу, а в ночь на 17 сентября - перевезли самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику Charité.