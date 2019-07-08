В Раде готовят закон о запрете телемостов с оккупантами

Законопроект должен подготовить комитет по вопросам свободы слова. Фото: УНИАН

В четверг, 11 июля, Верховная Рада планирует проголосовать законопроект, запрещающий проводить телемосты между Украиной и Россией.

Об этом сказал спикер парламента Андрей Парубий на брифинге после согласительного совета.

"Мы договорились с комитетом по вопросам свободы слова, что будет подготовлен законопроект, который сделает невозможным проведение телемоста между Украиной и страной-агрессором Россией. Это будет важное голосование. Убежден, все народные депутаты должны быть на своих местах, на боевом посту в четверг", - сказал Парубий.

Он назвал этот законопроект необходимым для отражения информационных атак РФ и пятой колонны.

"Согласно украинскому законодательству, за действия и призывы к изменению границ и территориального устройства предусмотрена уголовная ответственность... Все, кто публично отрицает российскую агрессию, оккупацию украинской территории, должны нести уголовную ответственность. Они фактически являются информационными агентами страны-агрессора - России", - добавил спикер.

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12 июля должен был состояться телемост между российским пропагандистским "Россия 24" и украинским телеканалом NewsOne, который принадлежит куму Путина Виктору Медведчуку. После общественного возмущения в NewsOne сообщили об отмене телемарафона "Надо поговорить". Генпрокуратура зарегистрировала производства о покушении на совершение государственной измены и вызвала на допрос всех "причастных, от владельца канала до ведущего".