В Раде готовят новый кодекс

Документ напишут по стандартам ЕС.

В Верховной Раде напишут новый кодекс законов, регулирующий сферу социальной защиты граждан, аналогичный Социальному кодексу в ЕС.

Об этом сказала председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики, нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова, сообщает "Інтерфакс-Україна"

"В Европейском Союзе социальную защиту граждан прописано в Социальном кодексе - это закон, который на уровне кодекса, так же как и Гражданский кодекс, описывает, что именно защищает страна.

Мы, к сожалению, такой вот системы пока не имеем. Стремиться в течение трех-четырех лет сформировать такой кодекс в Украине, поскольку это очень большой проект, но мы уже начинаем его делать", - сказала Третьякова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуги" напомнили украинцам о "новогодних подарках"

В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 252 представителя фракции "Слуга народа", 44 - "Оппозиционной платформы - За жизнь", 26 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщины", 20 - "Голоса", 23 - группы "За будущее". Свою роботу начали 29 августа.