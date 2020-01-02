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четверг, 02 января 2020 16:36

В Раде готовят новый кодекс

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В Раде готовят новый кодекс
Документ напишут по стандартам ЕС.

В Верховной Раде напишут новый кодекс законов, регулирующий сферу социальной защиты граждан, аналогичный Социальному кодексу в ЕС.

Об этом сказала председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики, нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова, сообщает "Інтерфакс-Україна"

"В Европейском Союзе социальную защиту граждан прописано в Социальном кодексе - это закон, который на уровне кодекса, так же как и Гражданский кодекс, описывает, что именно защищает страна.

Мы, к сожалению, такой вот системы пока не имеем. Стремиться в течение трех-четырех лет сформировать такой кодекс в Украине, поскольку это очень большой проект, но мы уже начинаем его делать", - сказала Третьякова.

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В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 252 представителя фракции "Слуга народа", 44 - "Оппозиционной платформы - За жизнь", 26 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщины", 20 - "Голоса", 23 - группы "За будущее". Свою роботу начали 29 августа.

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