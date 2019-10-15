В правительство назначили человека из партии Тимошенко

Нардеп предыдущего созыва от "Батькивщины" Алексей Рябчин (справа) стал заместителем министра.

Кабинет министров на заседании 12 октября назначил заместителями министра энергетики и защиты окружающей среды Романа Абрамовского и Алексея Рябчина.

Об этом сообщили в министерстве.

Абрамовский в 2015-м работал заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

До этого был генеральным директором ЗАО "Укрстальконструкция" (Киев), первым заместителем председателя правления завода "Металлист".

Рябчин - бывший народный депутат от ВО "Батькивщина". В Верховной Раде предыдущего созыва был председателем подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности.

В списке "Батькивщины" на парламентских выборах шел 32-м и не прошел.

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За 5 лет надо добиться роста экономики (ВВП) на 40%, создать 1 млн новых рабочих мест, привлечь $50 млрд прямых иностранных инвестиций. Об этом говорится в программе правительства.