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суббота, 21 августа 2021 19:48

В правительстве начнут следить за качеством 4G в Украине

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В правительстве начнут следить за качеством 4G в Украине
"Меняем нормативно-правовой акт, который объясняет, что такое качественный интернет", заявил Михаил Федоров. Фото: Gazeta.ua

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил в интервью Gazeta.ua, что в Украине будут мониторить реальное качество интернета по всей стране.

"Мы в прошлом году приняли определенные нормативные акты. В этом году организация, которая отвечает за контроль качества УГЦР, закупила необходимое оборудование. И мы теперь можем мониторить реальное качество интернета по всей стране", – заявил Федоров.

Отметил: "И параллельно мы меняем нормативно-правовой акт, который объясняет, что такое качественный интернет. У нас теперь будет возможность анализировать в режиме реального времени, что происходит с интернетом. Мы хотим сделать проект публичным, чтобы все граждане видели информацию операторов и реально, какое качество интернета, и помогали нам влиять на социальную ответственность операторов".

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Интервью читайте на сайте Gazeta.ua и в "Газете по-украински".

В этом году в Украине к оптическому интернету впервые подсоединят 3652 сел. В правительстве заявили об утверждении распределения средств для 670 общин. Речь идет о 483,8 млн грн на проект "Интернет-субвенция".

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