В первый день работы в Раду вызвали полицию

"Мои оппоненты, которые проиграли 1015 голосов, оспаривают мою победу", — Рудык. ФОТО: Facebook-страница Сергея Рудика

Самовыдвиженец на 198 мажоритарном округе Сергей Рудик в первый день работы Верховной Рады вызвал полицию из-за отказа выдавать ему депутатское удостоверение.

"Я сегодня не смогу голосовать. Я вызвал" 102 ", который уже едет", - сказал он в кулуарах.

По словам Рудика, руководитель аппарата дал указание не выдавать ему удостоверение учитывая письмо от секретариата Центризбиркома. Письмом сообщили, что победу Рудика оспаривают.

"Мои оппоненты, которые проиграли 1015 голосов, оспаривают мою победу", - прокомментировал предстоящий нардеп.

"ЦИК объявила меня победителем, зарегистрировала меня нардепом - аппарат Верховной Рады просто должен сделать техническую функцию и выдать бумаги. Более того, я уже принял присягу. Есть положения, депутат приобретает полномочия после принятия присяги перед Радой и скрепления присяги подписью. Я это все сделал ", - объясняет Рудык.

Он также перед камерами обращался к исполняющему обязанности руководителя аппарата Рады Петру Бондарю, призывая дать "возможность проголосовать за демократическое правительство" и "возможность изменить страну".

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29 августа состоялось торжественное заседание Верховной Рады ІХ созыва. 424 народных депутата присягнули на верность Украине. Впервые в истории Украины одна партия получила большинство мест в парламенте. "Слуга народа" вместе с мажоритарщиками набрала 254 места. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве. Также прошли в ВР 43 представителя от "Оппозиционной платформы - За жизнь". "Европейская солидарность" представлена в парламенте 25 народными депутатами, "Батькивщина" - 26, "Голос" - 20. Еще 46 мест заняли самовыдвиженцы.