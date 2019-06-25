В ПАСЕ будут оспаривать возвращение России

В Парламентской ассамблее Совета Европы готовят обжалование полномочий российской делегации.
Мониторинговый и регламентный комитеты назначили докладчиков для этого, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на свои источники.
В мониторинговом комитете проект резолюции будет готовить британский консерватор Роджер Гейл. Он системно поддерживает Украину и был соавтором большого количества проукраинских поправок к резолюции, принятой минувшей ночью.
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В регламентном комитете документ будет готовить литовский депутат Эгидиус Варейкис. Он известен, как сторонник соблюдения прав человека. Голосовал против безусловного возвращения России в СЕ.
Резолюцию за возвращение России в ПАСЕ в ночь на 25 июня единогласно поддержали делегации из Азербайджана, Франции, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии и Турции.
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