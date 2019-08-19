В партии Зеленского вступились за нардепа, который обозвал журналистку "тупой овцой"

Нардеп от "Слуга народу" Максим Бужанский назвал журналистку "тупой овцой". Фото: radiosvoboda.org

Президентская партия "Слуга народу" назвала оскорбления со стороны своего нардепа Максима Бужанского в сторону журналистки "достаточно понятной реакцией на оценочные суждения".

Об этом политсила заявила в понедельник.

"Считаем недопустимыми личные оскорбления любого гражданина Украины, в том числе и представителей средств массовой информации. Мы осуждаем высказывания избранного народного депутата Максима Бужанского относительно журналистки журнала "Новое время". Руководство партии и фракции "Слуга народу" принесло госпоже Духнич извинения.

Вместе с тем, мы понимаем, что высказывание избранного народного депутата были хоть чрезмерным и неэтичными, но достаточно понятной реакцией на оценочные суждения относительно личных чувств, которые народный депутат якобы имеет к СССР и определенным украинским политикам. Поэтому мы просим представителей средств массовой информации воздержаться от такого рода оценочных суждений. Ведь будучи обнародованными на официальных страницах уважаемых изданий, они в дальнейшем способствуют наклеиванию ярлыков и предвзятом отношению к политикам, которые еще даже не начали каденцию в качестве народных избранников.

Партия "Слуга народу" и ее парламентская фракция всегда открыты к общению со средствами массовой информации", - говорится в тексте.

В то же время, как пишет "Новое время", председатель партии "Слуга народу" и будущий спикер Дмитрий Разумков позвонил журналистке Ольге Духнич и извинился.

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Новоизбранный нардеп Максим Бужанский в постах в соцсетях неоднократно заявлял, что голосовал за Партию регионов 10 лет, что Янукович - хоть и не самый удачный, но легитимный президент, а "Майдан погубил Украину". 9 мая - настоящий праздник, а 8 мая никому не нужно, что сравнивать два тоталитарных режима - Сталина и Гитлера - значит, плевать "на могилы родителей".