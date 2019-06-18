В партии "Слуга народа" объяснили, как собираются бороться с коррупцией

В президентской партии объяснили, как будут бороться с коррупцией. Фото: ТСН

В партии "Слуга народа", чтобы полностью преодолеть коррупцию, обещают перевести все государственные услуги в онлайн, очистить прокуратуру и ввести систему денежного вознаграждения для бдительных граждан.

Пошаговый план по уничтожению коррупции представители партии обнародовали в Telegram-канале "Слуги народа".

"Это не просто слова, ведь мы имеем конкретный план для достижения целей", — отметили партийцы.

Среди шагов они назвали создание национальной системы электронного управления, "радикальное очищение" прокуратуры, независимость антикоррупционных органов, внедрение обязательной конфискации имущества коррупционеров.

"Переведем максимально возможное количество государственных услуг в онлайн. Невозможно подделать документы в электронной базе, невозможно провести транзакцию задним числом, если она в онлайне", — пояснили в партии президента.

Кроме того, "Слуга народа" обещает "создать систему защиты свидетелей и ввести систему денежного вознаграждения для граждан за выявленную коррупцию".

"Примем современное законодательство о временных следственных комиссиях Верховной Рады, что позволит привлекать к ответственности коррумпированных и некомпетентных чиновников", — говорится в сообщении.

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"Слуга народа" ранее носила название "Партия решительных перемен". Официальная регистрация состоялась 2 декабря 2017 года. Организация названа одним именем с комедийным сериалом 2015—2019 годов и фильмом 2016 года "Слуга народа".