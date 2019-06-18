В партии "Слуга народа" объяснили, как собираются бороться с коррупцией

 
Ексклюзивы
1/5
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Просмотров: 675
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
2 Просмотров: 3699
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1296
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 261
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 297
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7380
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 351
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 486
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1872
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3645
Фото
Все фото
4
4
6
3
5
Зеленский прилетел в Париж
Зеленский прилетел в Париж
Петр Порошенко пересел в эконом-класс
Петр Порошенко пересел в эконом-класс
В кругу военных и семей: Зеленский почтил погибших из-за российской агрессии
В кругу военных и семей: Зеленский почтил погибших из-за российской агрессии
Готов защищать Украину с автоматом: Саакашвили стал на учет в военкомате
Готов защищать Украину с автоматом: Саакашвили стал на учет в военкомате
На Банковую пришли ветераны
На Банковую пришли ветераны
Видео
Все видео
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
В Раду идет гражданин РФ - активист
В Раду идет гражданин РФ - активист
"Борцы с нацизмом" и "оппоблоковци": Майкл Щур показал кандидатов партии Зеленского
"Борцы с нацизмом" и "оппоблоковци": Майкл Щур показал кандидатов партии Зеленского
Троица и День отца: как празднуют украинские звезды и политики
Троица и День отца: как празднуют украинские звезды и политики
Зеленский в Мариуполе "искупался" в фонтане
Зеленский в Мариуполе "искупался" в фонтане
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1926
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3123
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5418
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 июня 2019
Просмотров: 270
Вічний борг
Нічого гіршого немає, як потрапити на очі кредиторові. Зараз я позичаю в банку, але він зауважень поки що не робить. А були часи, коли по гроші йшли ...
среда, 19 июня 2019 00:09

В партии "Слуга народа" объяснили, как собираются бороться с коррупцией

  Комментировать
В партии &quot;Слуга народа&quot; объяснили, как собираются бороться с коррупцией
В президентской партии объяснили, как будут бороться с коррупцией. Фото: ТСН

В партии "Слуга народа", чтобы полностью преодолеть коррупцию, обещают перевести все государственные услуги в онлайн, очистить прокуратуру и ввести систему денежного вознаграждения для бдительных граждан.

Пошаговый план по уничтожению коррупции представители партии обнародовали в Telegram-канале "Слуги народа".

"Это не просто слова, ведь мы имеем конкретный план для достижения целей", — отметили партийцы.

Среди шагов они назвали создание национальной системы электронного управления, "радикальное очищение" прокуратуры, независимость антикоррупционных органов, внедрение обязательной конфискации имущества коррупционеров.

"Переведем максимально возможное количество государственных услуг в онлайн. Невозможно подделать документы в электронной базе, невозможно провести транзакцию задним числом, если она в онлайне", — пояснили в партии президента.

Кроме того, "Слуга народа" обещает "создать систему защиты свидетелей и ввести систему денежного вознаграждения для граждан за выявленную коррупцию".

"Примем современное законодательство о временных следственных комиссиях Верховной Рады, что позволит привлекать к ответственности коррумпированных и некомпетентных чиновников", — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Зеленского рассказали, как будут возвращать Донбасс

"Слуга народа" ранее носила название "Партия решительных перемен". Официальная регистрация состоялась 2 декабря 2017 года. Организация названа одним именем с комедийным сериалом 2015—2019 годов и фильмом 2016 года "Слуга народа".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В партии "Слуга народа" объяснили, как собираются бороться с коррупцией». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп Просмотров: 81618
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
7
 Просмотров: 62393
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
12
 4 Просмотров: 48400
&quot;Продавай свою жену, а не меня&quot;: сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
"Продавай свою жену, а не меня": сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
 4 Просмотров: 27334
&quot;Все купаются просто&quot;: в сеть попали фото некогда популярных крымских курортов
"Все купаются просто": в сеть попали фото некогда популярных крымских курортов
6
 1 Просмотров: 21610
Политика
Зеленский ставит Комарницкого губернатором Луганщины - политолог
Зеленский ставит Комарницкого губернатором Луганщины - политолог Просмотров: 1062
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
 Просмотров: 675
В ЦИК поставили точку о срыве выборов
В ЦИК поставили точку о срыве выборов Просмотров: 1152
Разумков рассказал, как формировали списки партии "Слуга народа"
Разумков рассказал, как формировали списки партии "Слуга народа" Просмотров: 234
Соратник Медведчука идет по округу в Одессе
Соратник Медведчука идет по округу в Одессе Просмотров: 270
Больше всего комментируют
24
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
20
У каких партий больше шансов попасть в Раду
13
"Армия не должна ждать приказа" - глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев
5
"Борцы с нацизмом" и "оппоблоковци": Майкл Щур показал кандидатов партии Зеленского
4
"Продавай свою жену, а не меня": сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
Голосов: 3715
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua