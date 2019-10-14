В Парламентской Ассамблее НАТО одобрили доклад по Украине

В НАТО одобрили украинский доклад. Фото: РБК

Парламентская ассамблея НАТО на заседании приняла доклад по Украине, подготовленный Канадой.

Доклад содержит подробный и сбалансированный анализ по российско-украинской войне, экономических реформ, реформ в сфере обороны и безопасности и ситуации со свободой слова в Украине, сообщил председатель украинской делегации в ПА НАТО, депутат от "Слуги народа" Егор Чернев.

Чернев добавил, что украинская сторона предложила поправки по терминологии событий в Украине и статуса дел с реформами в Украине. Все важные правки, внесенные украинской делегацией, были учтены.

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При обсуждении Украины поддержали Литва, США, Грузия, Турция.

Кроме того, в резолюции к докладу о угрозе распространения ядерного вооружения украинская сторона внесла пункт о напоминании о невыполнении Будапештского Меморандума. В доклад по киберугрозам также были внесены важные для Украины правки, отметил Чернев.

Впервые за 22 года Парламентская ассамблея НАТО отклонила наиболее противоречивый доклад о применении экономических санкций против стран-агрессоров на основании замечаний украинской делегации.