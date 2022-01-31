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понедельник, 31 января 2022 18:03

В парламенте Нидерландов согласились помочь Украине оружием

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В парламенте Нидерландов согласились помочь Украине оружием
В Нидерландах думают о формате помощи Украине. Фото: Dutch Parliament

В парламенте Нидерландов провластные и оппозиционные депутаты выступили за предоставление военной помощи Украине.

Об этом пишет RTL Nieuws.

"Если будет продолжаться эскалация, Нидерланды готовы помочь структурно, будь то в финансовом плане или материалах, чтобы Украина знала, на что она может рассчитывать", – сказал депутат руководящей Народной партии за свободу и демократию Рубен Брекельманс.

Парламентарии думают над форматом помощи Украине. Это могут быть радары и датчики обнаружения, высокоточное оружие, противотанковое оружие или средства противовоздушной обороны.

Представитель оппозиции Кати Пири из Партии труда говорит, что возможна помощь Киеву посредством борьбы против кибератак, обеспечения обучения или поставок противотанкового оружия.

Обе партии не хотят отправлять в Украину нидерландских военных.

"Никаких войск, только оборонное оружие. И действительно больше, чем просто каски, как это сделали немцы", – написал Брекельманс в Twitter.

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Украина уже попросила Нидерландов предоставить оружие. Минобороны производит инвентаризацию, чтобы определить, что они могут предоставить.

Польша решила предоставить Украине оружие для защиты от российской агрессии. Об этом заявил глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох на брифинге 31 января. По его словам, президент Польши Анджей Дуда поддержал идею оказания военной помощи Украине.

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Дата
31
января

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