В парламенте Хорватии Голодомор впервые назвали геноцидом украинцев

По словам Марко Литре, Голодомор является "цивилизационным стыдом, на который нам следует учитывать, чтобы понимать куда нас ведет политика социализма и коммунизма". Фото: скриншот с видео

Хорватский политик Марко Миланович Литре выступил с трибуны Сабора с осуждением Голодомора, устроенного в Украине советскими оккупантами. Об этом он заявил 27 ноября.

В День памяти жертв Голодмора Литре вместе с украинскими дипломатами присоединился к траурной акции рядом с памятником Тарасу Шевченко в Загребе. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Республике Хорватия.

"Вместе с депутатом хорватского Сабора (парламента) Марком Милановичем Литре зажгли свечу памяти по жертвам Голодомора в Украине. Наш долг - не только зажечь свечу в этогот траурный дняень, но и зажечь в сердце огонь памяти о замученных голодом украинцах. Спасибо господину Марку Милановичу Литре за осуждение 27.11.2020 с трибуны парламента Хорватии (впервые!) Голодомора в Украине 1932-1933 гг. как геноцида украинцев", - отмечается в сообщении.

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При этом свое 5-минутное выступление Литре начал с приветствия "Слава Украине!".

По его словам, Голодомор является "цивилизационным позором, на который нам следует обратить внимание, чтобы понимать куда нас ведет политика социализма и коммунизма".

Ежегодно в 4-ю субботу ноября в Украине чтят погибших от голода. В этом году День памяти жертв Голодомора приходится на 28 ноября. В течение 1932-1933 годов на территории УССР умерли более 7 млн человек, еще 3 млн украинцев погибли за ее пределами - на Кубани, Северном Кавказе, Нижнем Поволжье и Казахстане. С помощью искусственного голода большевики пытались подавить сопротивление украинцев. Крестьяне не желали отдавать свое имущество и землю колхозам. В 1930 году произошло 1716 крестьянских выступлений.