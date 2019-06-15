В Оппоблоке хотят освободить осужденных за поддержку террористов

Александр Ефремов вошел в список партии. Фото: hromadskeradio.org

Обвиненный в государственной измене политик Александр Ефремов войдет в избирательный список Оппоблока.

Он будет в первой десятке списка на выборах в Верховную Раду, сообщили в пресс-службе партии.

Член партии Евгений Мураев считает, что это поможет освободить Ефремова и других сторонников российских оккупантов.

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"Я бы хотел, чтобы на это обратил внимание Зеленский и все же освободил этих людей", - заявил он.

Список партии "Оппозиционный блок" (бывшие "регионалы") на внеочередных выборах в Верховную Раду возглавил внефракционный народный депутат Евгений Мураев. Список кандидатов в народные депутаты обнародовали в понедельник в Киеве на Форуме объединенных оппозиционных сил "Доверяй делам".