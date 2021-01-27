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среда, 27 января 2021 22:11

В ОП рассказали о встрече нормандских советников

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В ОП рассказали о встрече нормандских советников
Состоялась вторая в этом году встреча советников "нормандской четверки". Фото: Facebook

Состоялась очередная встреча политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России.

Нашу страну на нормандских переговорах представлял руководитель ОП Андрей Ермак, сообщает пресс-служба главы государства.

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"Сегодняшние переговоры советников "нормандской четверки" проходили в формате видеоконференции. Во время встречи стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе", - говорится в сообщении.

Стороны договорились встретиться снова, чтобы продолжить консультации по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе.

Состоялась "нормандская встреча" советников президентов, которая длилась более 6 часов. Обсуждали реализацию решений Парижского саммита лидеров Украины, Германии, Франции и России.

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27
января

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