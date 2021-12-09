В ОП отреагировали на информацию о давлении со стороны США по автономии Донбасса

Подоляк считает, что не нужно доверять анонимным источникам. Фото: Бабель

В Офисе президента отреагировали неоднозначно на информацию AP о возможном давлении со стороны США на Украину по частичной автономии Донбасса.

Прокомментировал советник главы ОП Михайло Подоляк для Liga.net.

Он отметил, что на Донбассе сейчас идут боевые действия, поэтому не видит смысла в том, чтобы Донбасс сам регулировал здравоохранение, полицию и школы.

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"Как можно говорить о политике, когда элементарные жизненные условия не обеспечены даже несмотря на то, что это неоднократно обещали? Поэтому мы обращаем внимание на реальные факты в Донбассе - то, что называется on the ground", - сказал Подоляк.

Что касается статьи AP в целом, то Подоляк подчеркнул, что не стоит полностью доверять анонимным источникам, потому что это может быть провокация.

Сегодня, 9 декабря, президент США Джо Байден позвонит президенту Владимиру Зеленскому.