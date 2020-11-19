В ОП отреагировали на дело по мемориалу Майдана

Правоохранители провели обыски в помещении музея Революции Достоинства. Фото: glavcom.ua

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на обыски в Музее Революции Достоинства.

Соответствующее сообщение опубликовали в Telegram-канале Офиса президента.

"Сегодня правоохранители провели обыски в помещении музея Революции Достоинства. Будем откровенны: такая новость, уже начиная с заголовка, не может не вызывать разных, очень полярных эмоций. В частности, крайне деструктивных. Но хотим подчеркнуть несколько важных вещей для всех нас - и для тех , кто сегодня возмутился, и для тех, кто насмехался, и для тех, кто просто хочет разобраться, что произошло", - говорится в заметке.

В ОП отметили, что "не может не вызывать беспокойство тот факт, что следственные действия прошли четко накануне годовщины начала Майдана".

"Понятно, что этот незаурядный день всегда вызывает эмоции, всегда переживается остро. Для миллионов украинский до сих пор живы те ощущения, которые были во время Майдана. Поэтому любая неосторожность сейчас может восприниматься как вызов ценностям Майдана или как сознательная игра на общественных противоречиях . Понятно, что это точно не способствует общественному согласию в государстве", - говорится в сообщении.

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В Офисе президента отметили, что по своему содержанию вопрос о сегодняшних событиях в Музее сводится к конкретным и четких документальных вещей.

"Согласно сообщениям правоохранителей, речь идет о подозрении в отношении должностных лиц музея в хищении средств. Если деньги действительно растрачены, если действительно было злоупотребление служебным положением, то это легко доказать. А значит, все все увидят. В этом должен быть четкий правовой путь, потому что любое цивилизованное общество заинтересовано в корректном выполнении законов для предотвращения правонарушений в государстве ", - говорится в заявлении.

В ОП добавили, что "эмоций в эти дни каждый год и так очень много, поэтому не стоит искусственно добавлять новых. Особенно не стоит это делать путем хорошо известных политических спекуляций".

19 ноября в Национальном музее Революции достоинства заявили об обысках. Также об обысках у себя дома сообщил директор музея Игорь Пошивайло. В полиции сообщили, что обыски в музее Революции достоинства проводились в рамках расследования уголовного производства в отношении злоупотребления служебным положением. По данным следствия, в конце 2018 музеем на счет генподрядчика было перечислено авансовый платеж в размере более 111 млн грн на выполнение строительных работ, которые не выполняются.