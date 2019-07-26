  В Окружном административном суде проводят обыски

В Окружном административном суде Киева национальное антикоррупционное бюро совместно с Генеральной прокуратурой проводит обыски.

Обыски проходят в данный момент. Причина пока уточняется, - пишет LB.ua.

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В Киеве мужчина напал на посетителей кафе в Соломенском районе. Неадекват с ножом забег в заведение "40 градусов" и набросился на одного из присутствующих, завязалась драка. Буйный молодой побил посетителя кафе, после чего достал нож и начал угрожать другим.