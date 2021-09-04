В Офисе президента рассказали о начале работы реформированных ВККС и Этического совета

Офис президента сообщил подробности работы реформированных органов судейства. Фото: Укринформ

В Украине формируются конкурсные комиссии по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС).

До 11 сентября будет сформирована конкурсная комиссия, которая начнет процедуры отбора в состав ВККС, сообщил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский в интервью 24 каналу.

"Совет судей, как мне известно, уже дал своих представителей в конкурсную комиссию по ВККС. Ожидаем решение от наших международных партнеров. У них есть время до 11 сентября. То есть в течение недели мы уже должны получить полноценно сформированную конкурсную комиссию, которая начнет процедуры отбора в состав ВККС. Насчет Этического совета - там такие же сроки", - заявил он.

Вениславский добавил, что к концу года ВККС уже может заработать.

"Я убежден, что к концу этого года мы получим ВККС, работающей. Она сможет очень быстро начать заполнять вакансии в судах", - заявил он.

Вениславский также выразил убеждение, что Украина получит более ответственный ВСП, который не будет затягивать рассмотрение производства.

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В июле Рада приняла закон о перезапуске ВККС. Документ приняли с предложениями главы государства.