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В Офисе президента призвали разделять митинги в поддержку УПЦ и политические акции

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В Офисе президента призвали разделять митинги в поддержку УПЦ и политические акции
Фото: "Укрінформ"

В Администрации Президента призывают отдельных политиков и СМИ не спекулировать на религиозной теме.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии, переданном Укринформу.

"Прямо сейчас имеем очередной пример создания иной реальности. Или попытки устроить скандал на ровном месте. В данном случае на религиозной тематике. Сегодня в правительственном квартале одновременно проходили два мероприятия. Сначала начался массовый молебен верующих Украинской православной церкви. А чуть позже в другой локации прошла очередная малочисленная "протестная" акция политической партии ОПЗЖ. С традиционным набором страшилок, фейков и ретрансляции мифов чужой пропаганды в их исполнении", - отметил Подоляк.

По его словам, по традиции подобные акции, в том числе, организованы с использованием технологии так называемой прямой покупки участников: "По крайней мере, об этом часто говорят сами участники после подобных акций".

Подоляк подчеркнул, что "Президент Владимир Зеленский в своём хлёстком комментарии жёстко охарактеризовал именно этот наш традиционный постановочный формат - митинг ОПЗЖ. Со всей его искусственностью, поставновочностью и даже платностью участия".

"Безусловно, слова Президента не имели ни малейшего отношения к мероприятию Украинской православной церкви и тем более к чувствам и эмоциям верующих. Это надо чётко и недвусмысленно подчеркнуть. Ни малейших претензий к молебну УПЦ и категорическое неприятие постановочных "жёлтых кепок" ОПЗЖ. А если говорить шире, то пора перестать отдельным политикам и СМИ активно спекулировать на религии. Как минимум это будет этично. Как максимум, это будет профессионально", - подытожил Подоляк.

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Дата
15
июня

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