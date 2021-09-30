"В обысках не было необходимости и законных оснований" - экс-заместитель генпрокурора о давлении на власть Киева

Экс-заместитель генпрокурора Виктор Трепак: "Активность правоохранительных органов в отношении столичной власти имеет все признаки организованной целенаправленной деятельности". Фото: Ukrinform.ua

Действия правоохранительных органов в отношении власти Киева имеют все признаки целенаправленной акции, координируемой "сверху". Они более напоминают демонстративно-показательные акции, чем процессуальные действия.

Об этом заявил экс-заместитель генпрокурора Виктор Трепак.

По его словам, к таким выводам пришли юристы "Ad Rem Lex", соучредителем которой является Трепак, проведя юридический аудит уголовных производств в отношении представителей исполнительной власти и коммунальных предприятий Киева.

"Чрезвычайная активность правоохранительных органов в отношении столичной власти имеет все признаки организованной на самом высоком уровне и четко координируемой из центра целенаправленной деятельности", - отмечает Виктор Трепак.

Он объясняет, что о координации действий правоохранителей из центра свидетельствует, в частности, то, что процессуальные действия проводились различными органами, но в один период. При этом были задействованы практически все структуры - прокуратура, нацполиция, фискальная служба, СБУ и др. А все действия правоохранителей сопровождались мощной информационной компанией.

"Не вызывает никаких сомнений тот факт, что весь" силовой "механизм мог быть запущен только по команде сверху. При президенте Порошенко правоохранительные органы по такой же схеме были задействованы для дискредитации лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко (которому "пришивали" злоупотребления на должности министра обороны). И Львовского городского головы Андрея Садового (которого дискредитировали "мусорной делом")", - заявляет Трепак.

Второй вывод экс-заместителя генпрокурора свидетельствует, что значительная часть уголовных производств в отношении столичной власти была начата на основании материалов Департамента внутреннего финансового контроля и аудита КГГА.

"Это означает, что столичная власть систематически и достаточно результативно использует инструмент внутреннего финансового контроля для предотвращения и выявления правонарушений с использованием бюджетных средств, а также обеспечения правового реагирования на них", - констатирует Виктор Трепак.

Третий вывод - о том, что действия правоохранителей более напоминают силовые демонстративно показательные акции, чем процессуальные действия.

"Проведенные правоохранительными органами в рамках этих уголовных производств обыски выглядят больше как силовые демонстративно-показательные акции, чем процессуальные действия, в которых существовала объективная потребность и которые были проведены при наличии законных оснований", - подчеркивает экс-заместитель генпрокурора.

Он отмечает: обыск является крайним процессуальным средством, во многих случаях в нем нет необходимости, документы можно изъять путем такого следственного действия, как временный доступ к ним (ст. 160 УПК).

"Однако все обыски в подразделениях КГГА и КП завершились изъятием уставных документов, должностных инструкций, тендерной документации и т.д., которая априори не могла быть скрыта и которая в большинстве своем находится в открытом доступе. В одном уголовном деле понадобился срочный обыск для получения (вдумайтесь!) копии Регламента КГГА. Неужели надо было приходить в здание КГГА с обыском, чтобы получить заверенную копию ее Регламента?" - подчеркивает Виктор Трепак.

Он отмечает, что большинство комментариев относительно ситуации в Киеве содержат именно политическую оценку, и считает, что было бы хорошо, если бы они хотя бы частично базировались на правовом анализе ситуации.

С просьбой дать правовую оценку ситуации, сложившейся в связи с резкой активизацией правоохранительных органов в отношении столичной власти, к юристам обратился мэр Киева, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко.