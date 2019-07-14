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В новом парламенте буду инициировать создание отдельной группы депутатов от Киева - Сергей Ткаченко

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В новом парламенте буду инициировать создание отдельной группы депутатов от Киева - Сергей Ткаченко
Кандидат по Соломенке Сергей Ткаченко хочет инициировать создание отдельной группы депутатов от Киева. Фото: From-UA

Самовыдвиженец в депутаты Верховной Рады Украины, юрист Сергей Ткаченко планирует инициировать создание в парламенте отдельной группы депутатов, избранных от Киева и прилегающих районов Киевской области для решения наибольших проблем столицы Украины, с которыми местная власть неспособна справиться самостоятельно.

"Если жители Соломенки доверят мне представлять их интересы в парламенте, я буду инициировать создание отдельной депутатской группы среди победителей округов в городе Киеве и прилегающих районов Киевской области для разработки общего видения решения масштабных проблем города", - отметил Сергей Ткаченко в интервью "Нашему Киеву".

По мнению Сергея Ткаченко, проблемы Соломенке во многом совпадают с проблемами других районов Киева и одна из них - это инфраструктурный коллапс.

Кандидат в депутаты считает, что "городу нужны более широкие дороги, большие парковки, новые мосты и транспортные узлы. Отдельным пунктом он выделил необходимость строительства в Киеве новой современной окружной дороги.

"Это все элементы крупных инфраструктурных проектов, которые на местном уровне решить невозможно. Нужна сотрудничество городских властей и центральной ", - сказал Сергей Ткаченко, отметив, что необходимость государственного финансирования крупных инфраструктурных проектов предусмотрено его предвыборной программой.

Справка: Сергей Ткаченко 38 лет, он уроженец Соломенского района. Не входит в состав ни одной политической силы и впервые принимает участие в депутатских выборах в качестве кандидата. Сделал успешную карьеру юриста, работал в ведущих украинских и международных юридических фирмах.

В течение последних девяти лет работает в должности директора правового департамента в Корпорации "Индустриальный союз Донбасса", которая осуществляет промышленную деятельность в Украине, Польше и Венгрии. Имеет мощный опыт работы с иностранными инвесторами и кредиторами. Под его руководством былм заключены десятки многомиллионных инвестиционных и финансовых проектов на общую сумму более 2 миллиардов долларов США при участии иностранных банков и крупных международных промышленных инвесторов.

Кроме основного юридического образования, Сергей Ткаченко получил дополнительные знания по экономике и менеджменту в Киево-Могилянской бизнес-школе и Киевской школе экономики. Также прошел курс лекций по государственному управлению мирового уровня. Среди них - учебные программы, которые были организованы Львовской бизнес-школой, Стэнфордским университетом и Гарвардской школой государственного управления имени Кеннеди (США). Лекции читали признанные специалисты, в частности всемирноизвестный политолог Фрэнсис Фукуяма. Среди выпускников этой программы - Святослав Вакарчук, Мустафа Найем, другие известные общественные деятели.

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Дата
14
июля

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