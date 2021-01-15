В Николаеве за бюджетные деньги закупают троллейбусы с российскими двигателями

"КП "Николаевэлектротранс" и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитный договор на сумму 20 млн евро. Фото: Википедия

"КП "Николаевэлектротранс" и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитный договор на сумму 20 млн евро. В рамках соглашения город планирует приобрести 60 современных троллейбусов.

Об этом сообщают "Комментарии".

В сентябре 2020 года состоялась подача предложений для участия в тендере на поставку городского транспорта. По словам директора КП "Николаевэлектротранс", депутата городского совета Владимира Евтушенко, в тендере принимают участие компании из Украины, Китая и Беларуси. В настоящее время победитель еще не определен - идет оценка предложений, поданных участниками этого конкурса.

Однако, городской голова Николаева Александр Сенкевич еще до завершения оценки предложений и официального объявления победителя заявил, что победителем тендера на закупку 60 троллейбусов по кредиту ЕБРР будет выбрана компания "Литан".

ООО "Торговый дом "Литан" известен как поставщик троллейбусов "Днипро", которые собирает "Южмаш" на основе кузовов белорусского Минского автозавода и электроники молдавской компании "Информбизнес".

В 2019 году "Литан" уже становился победителем международного тендера на поставку троллейбусов в Кривой Рог, освоив 9,5 млн евро бюджетных денег.

Важен другой факт - 54 троллейбуса, поставленных в Николаев, укомплектованы двигателями ДТА 1У-1 производства российского АО "Псковский электромашиностроительный завод" (ПЕМЗ), который работает на российский военный комплекс, сообщают "Комментарии".

ПЕМЗ в течение 2015-2019 годов поставлял продукцию на такие российские предприятия: АО "РАТЕП" (разрабатывает системы зенитных ракетных комплексов), АО "Завод Топаз" (производит артиллерийские радиолокационные системы), завод "Буревестник" (здесь выпускают арматуру для военных кораблей и судов ), завод "Купол" в Ижевске (производит системы ПВО), Новосибирский приборостроительный завод (здесь выпускают военную оптику), Дальневосточный завод "Звезда" (ремонтирует атомные подводные лодки), Саратовский радиоприборный завод (разрабатывает береговые радиолокационные станции).

Примечательно то, что те самые тяговые электродвигатели для троллейбусов можно купить и в Украине - их производит государственный завод "Электротяжмаш", причём стоят отечественные двигатели в разы дешевле аналогов производства страны-агрессора.

Но ни компанию "Литан", ни горсовет Николаева не останавливает тот факт, что за счет денег из бюджета города происходит финансирование российской военной промышленности и вымывание из Украины денег в пользу армии страны-агрессора. Первые упрямо игнорируют компании, производящие тяговые двигатели в Украине, вторые - досрочно объявляют победителя тендера на поставку троллейбусов, так необходимых городу.