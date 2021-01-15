В Николаеве за бюджетные деньги закупают троллейбусы с российскими двигателями

 
Ексклюзивы
1/5
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Просмотров: 450
"Священник провел службу за 5 минут" - как хоронят во время пандемии
"Священник провел службу за 5 минут" - как хоронят во время пандемии
1 Просмотров: 315
Какие машины с "автоматом" можно купить стоимостью до 39 тыс. грн
Какие машины с "автоматом" можно купить стоимостью до 39 тыс. грн
1 Просмотров: 4257
Нас может остаться 30 миллионов.
Нас может остаться 30 миллионов.
Просмотров: 1539
"Коломойский уже надоел Зеленскому" - Мартыненко
"Коломойский уже надоел Зеленскому" - Мартыненко
Просмотров: 801
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1080
ЕСПЧ подтвердил аннексию Крыма - приближает ли это возвращение полуострова
ЕСПЧ подтвердил аннексию Крыма - приближает ли это возвращение полуострова
Просмотров: 243
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Просмотров: 477
Импичмент означает раскол между республиканцами и борьбу с трампизмом
Импичмент означает раскол между республиканцами и борьбу с трампизмом
Просмотров: 288
Зеленский утонул в попытках найти достойных людей - эксперт
Зеленский утонул в попытках найти достойных людей - эксперт
1 Просмотров: 558
Фото
Все фото
4
7
5
7
3
Президент Молдовы зажгла свечу на Аллее Героев Небесной сотни
Президент Молдовы зажгла свечу на Аллее Героев Небесной сотни
Отдых председателя КС Тупицкого в Эмиратах показали на фото
Отдых председателя КС Тупицкого в Эмиратах показали на фото
Зеленский отдохнул в &quot;Буковеле&quot; - в интернете появились фото
Зеленский отдохнул в "Буковеле" - в интернете появились фото
&quot;Без плесени&quot; - Малюська показал отремонтированную камеру в Лукьяновском СИЗО
"Без плесени" - Малюська показал отремонтированную камеру в Лукьяновском СИЗО
Еще 20 кислородных концентраторов из США прибыли в Украину - Порошенко
Еще 20 кислородных концентраторов из США прибыли в Украину - Порошенко
Видео
Все видео
Председатель Антикоррупционного суда гуляла на вечеринке экс-регионала Кивалова
Председатель Антикоррупционного суда гуляла на вечеринке экс-регионала Кивалова
В Раде есть 170 приспешников Ахметова и Коломойского - Bihus.info
В Раде есть 170 приспешников Ахметова и Коломойского - Bihus.info
"Никакие националисты здесь не будут ничего решать" - Аваков в Харькове
"Никакие националисты здесь не будут ничего решать" - Аваков в Харькове
Пришли во власть: родственники "слуг" в 2020-м обзавелись люксовыми авто и столичной недвижимостью
Пришли во власть: родственники "слуг" в 2020-м обзавелись люксовыми авто и столичной недвижимостью
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
Интервью
1/5
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1080
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 5004
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Просмотров: 477
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 486
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 2133
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
14 января 2021
Просмотров: 396
Забута усмішка
Років за 10 до смерті мати загорілася ідеєю — зробити сімейний альбом. Починаючи зі старих пожовклих фото з їхніми загадковими історіями аж до ...
пятница, 15 января 2021 12:17

В Николаеве за бюджетные деньги закупают троллейбусы с российскими двигателями

  Комментировать
В Николаеве за бюджетные деньги закупают троллейбусы с российскими двигателями
"КП "Николаевэлектротранс" и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитный договор на сумму 20 млн евро. Фото: Википедия

"КП "Николаевэлектротранс" и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитный договор на сумму 20 млн евро. В рамках соглашения город планирует приобрести 60 современных троллейбусов.

Об этом сообщают "Комментарии".

В сентябре 2020 года состоялась подача предложений для участия в тендере на поставку городского транспорта. По словам директора КП "Николаевэлектротранс", депутата городского совета Владимира Евтушенко, в тендере принимают участие компании из Украины, Китая и Беларуси. В настоящее время победитель еще не определен - идет оценка предложений, поданных участниками этого конкурса.

Однако, городской голова Николаева Александр Сенкевич еще до завершения оценки предложений и официального объявления победителя заявил, что победителем тендера на закупку 60 троллейбусов по кредиту ЕБРР будет выбрана компания "Литан".

ООО "Торговый дом "Литан" известен как поставщик троллейбусов "Днипро", которые собирает "Южмаш" на основе кузовов белорусского Минского автозавода и электроники молдавской компании "Информбизнес".

В 2019 году "Литан" уже становился победителем международного тендера на поставку троллейбусов в Кривой Рог, освоив 9,5 млн евро бюджетных денег.

Важен другой факт - 54 троллейбуса, поставленных в Николаев, укомплектованы двигателями ДТА 1У-1 производства российского АО "Псковский электромашиностроительный завод" (ПЕМЗ), который работает на российский военный комплекс, сообщают "Комментарии".

ПЕМЗ в течение 2015-2019 годов поставлял продукцию на такие российские предприятия: АО "РАТЕП" (разрабатывает системы зенитных ракетных комплексов), АО "Завод Топаз" (производит артиллерийские радиолокационные системы), завод "Буревестник" (здесь выпускают арматуру для военных кораблей и судов ), завод "Купол" в Ижевске (производит системы ПВО), Новосибирский приборостроительный завод (здесь выпускают военную оптику), Дальневосточный завод "Звезда" (ремонтирует атомные подводные лодки), Саратовский радиоприборный завод (разрабатывает береговые радиолокационные станции).

Примечательно то, что те самые тяговые электродвигатели для троллейбусов можно купить и в Украине - их производит государственный завод "Электротяжмаш", причём стоят отечественные двигатели в разы дешевле аналогов производства страны-агрессора.

Но ни компанию "Литан", ни горсовет Николаева не останавливает тот факт, что за счет денег из бюджета города происходит финансирование российской военной промышленности и вымывание из Украины денег в пользу армии страны-агрессора. Первые упрямо игнорируют компании, производящие тяговые двигатели в Украине, вторые - досрочно объявляют победителя тендера на поставку троллейбусов, так необходимых городу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Николаеве за бюджетные деньги закупают троллейбусы с российскими двигателями». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
января

Зеленский дал силовикам 2 недели выяснить все о "пленках Гончарука"

Самое читаемое
&quot;Не за что лечиться. Уйду с удовольствием&quot; - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением
"Не за что лечиться. Уйду с удовольствием" - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением 1 Просмотров: 13293
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
5
 Просмотров: 10495
Дети живут на свалке в бараках. Самому младшему - 5 месяцев: шокирующие кадры
Дети живут на свалке в бараках. Самому младшему - 5 месяцев: шокирующие кадры
7
 Просмотров: 7965
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
8
 Просмотров: 6930
Из колонии сбежали двое заключенных: показали фото разыскиваемых
Из колонии сбежали двое заключенных: показали фото разыскиваемых Просмотров: 6696
Политика
Депутаты начали жаловаться Разумкову на штрафы
Депутаты начали жаловаться Разумкову на штрафы
В ОП недовольны работой Степанова из-за провала с закупками вакцин
В ОП недовольны работой Степанова из-за провала с закупками вакцин
Зеленский дал силовикам 2 недели выяснить все о "пленках Гончарука"
Зеленский дал силовикам 2 недели выяснить все о "пленках Гончарука"
 1 Просмотров: 639
В России ищут двойников Зеленского. Спецслужбы подозревают провокацию
В России ищут двойников Зеленского. Спецслужбы подозревают провокацию Просмотров: 243
Первые. Украина заплатила все взносы в ООН
Первые. Украина заплатила все взносы в ООН Просмотров: 252
Больше всего комментируют
5
Хомчак вызвал возмущение заявлением о "хороших" россиянах
4
Офис президента сотрудничает с Медведчуком и его каналами - депутатка
3
Горнолыжные курорты проверят на соблюдение карантина
2
"Украина как будто играет в покер с западными партнерами" - Мартыненко
2
Чиновникам повысили зарплаты: сколько будут получать
Голосов: 18815
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть