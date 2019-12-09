В НАТО сказали считают ли Россию врагом

"Мы не делим мир на врагов и друзей", - сказал генсек альянса. Фото: REUTERS

НАТО не рассматривает Россию как врага.

Заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN.

"Мы не создаем список врагов. Мы не считаем Россию врагом. Что мы видим в отношении России, это то, что она применила военную силу против соседа, Украины", - сказал генсек.

Он отметил, что Россия - это не то же самое, чем был Советский Союз.

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"Мы всегда стараемся улучшить отношения. Мы не делим мир на врагов и друзей", - подчеркнул Столтенберг.

Он также добавил, что в нынешнем "непредсказуемом" моменте в области безопасности, необходим сильный институт, такой, как НАТО.

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