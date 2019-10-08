В НАТО озвучили позицию относительно "формулы Штаймайера"

"НАТО полностью поддерживает выполнение Минских соглашений всеми сторонами", - глава представительства НАТО в Украине. ФОТО: Михаил Штекель / "Радио Свобода"

В представительстве НАТО в Украине поддержали выполнения Минских соглашений, в частности согласования "формулы Штайнмайера".

Об этом на брифинге в Северодонецке заявил глава представительства НАТО в Украине Александер Винников, передает hromadske.

"НАТО полностью поддерживает выполнение Минских соглашений всеми сторонами. Также мы заметили, что на прошлой неделе состоялось согласование" формулы Штайнмайера "в Трехсторонний контактной группе. Это может привести к полной имплементации Минских соглашений", - сказал он.

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"Мы поддерживаем все усилия, направленные на уменьшение напряженности и могут способствовать полному выполнению соглашений, поскольку это единственный путь к политическому урегулированию".

1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина соглашается на формулировку "формулы Штайнмайера". Согласно формуле, оккупированные территории должны получить временный "особый статус" в день проведения местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы, Верховная Рада должна закрепить этот "статус" на постоянной основе.