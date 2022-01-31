В НАТО обеспокоены газовой зависимостью Европы от России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об обеспокоенности НАТО энергетической безопасностью Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По его словам, Европейский союз зависит от России примерно на треть от общего объема поставок газа. Россия может усугубить ситуацию с этими поставками И прекращение их со стороны РФ усугубит уже имеющийся энергетический кризис.
"Мы озабочены энергетической ситуацией в Европе, потому что она демонстрирует уязвимость чрезмерной зависимости от одного поставщика природного газа", – заявил Столтенберг.
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По его словам, сейчас ЕС рассматривает альтернативу российскому газу. К примеру, в краткосрочной перспективе может использоваться сжиженный природный газ.
"В качестве долгосрочных целей ЕС рассматривает "снижение зависимости от этих типов источников энергии для разработки новых, а также более экологически чистых внутренних источников энергии", – говорится в сообщении.
В Европейском Союзе рассматривается возможность получения газа, если Россия решит сократить или перекрыть поставки топлива. В качестве альтернативных источников поставок газа Евросоюз рассматривает США, Катар и Азербайджан.
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