В МинВОТ отреагировали на слухи о референдуме Трампа и Путина на Донбассе

Юрий Гримчак не уверен, что предложение о референдуме вообще звучало на встрече Трампа с Путиным. Фото: ukrinform.ua

Украина не будет рассматривать ни одного предложения о проведении референдума на Донбассе.

В этом заверил заместитель министра временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в комментарии "112 Украина".

"Владимир Путин во время своей пресс-конференции признал, что "мы провели референдум в Крыму". Что касается слухов: ни одно решение без нас приниматься не будет. Независимо от того, Путин, Трамп или кто-то другой. На сегодняшний день у нас есть законодательство, как, кто и когда проводит референдум... "Ихтамнеты" снова хочут принять участие. Никто это не будет обсуждать... Даже не уверен, что такое предложение могло прозвучать", - сказал Грымчак.

Он отметил, что прежде всего с Донбасса должны выйти российские войска. А после освобождения ныне оккупированных территориях уже можно будет проводить всеукраинский опрос относительно административного статуса Донбасса и Крыма.

"Можно рассматривать вопрос проведения всеукраинского референдума, но после освобождения оккупированных территорий. Любые выборы и опросы на оккупированных территориях невозможны", - сказал Грымчак.

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По информации Bloomberg, президент РФ Владимир Путин во время встречи с Дональдом Трампом в Хельсинки предложил провести референдум на Донбассе.