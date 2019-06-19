В Минобороны уже не считают Зеленского призывником

В Минобороны опровергли информацию о призыве Зеленского. Фото: Радио Свобода.com

Владимир Зеленский больше не является призывником в армию. Об этом сообщил Геннадий Долгашов, заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

В 2014-2015-х была обнародована информация на запрос депутатов Верховной Рады Юлия Мамчура, Александра Бригинца (оба - "Блок Петра Порошенко"), Татьяны Чорновол и Михаила Бондаря (оба - "Народный фронт") по повестках, пишет ukranews.com.

Президент должен был появиться в военкомат по повесткам для призыва по мобилизации 15 апреля 2014-го, 23 июня 2014-го, 15 августа 2014-го, 10 мая 2015-го. Ни на одну он не отреагировал.

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Минобороны подтверждает, что Зеленский находится на воинском учете в военкомате Кривого Рога. Он признан годным к службе по медицинским показаниям.

"Военную службу в Вооруженных силах не проходил, на военную службу по мобилизации в течение 2014-2015-х не призывался", - говорится в ответе министерства. Другие подробности дела не разглашаются. Минобороны ссылается на служебную тайну.

В штабе президента отрицают получения им повесток.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский 4 раза проигнорировал повестки, которые направлялись ему во время мобилизации 2014-2015-х. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в ответ на обращение народных депутатов Татьяны Чорновил, Александр Бригинец, Юлия Мамчура и Михаила Бондаря.