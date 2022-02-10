В МИДе озвучили цели заседания "нормандского формата"

Кулеба рассказал о задачах нормандского формата. Фото: РБК

Разблокирование работы Трехсторонней контактной группы является главной целью Украины на встрече политических советников лидеров стран "нормандского формата".

"Для этого нужна политическая воля Российской Федерации. И именно над этим завтра и будут работать", - рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Встреча состоится 10 февраля в Берлине.

После разблокирования работы ТКГ приоритетом будет решение вопросов в сфере безопасности, а дальше - гуманитарные вопросы.

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"Постепенно можно будет подойти к политическим вопросам. Но безопасность остается все равно задачей номер один", - отметил Кулеба.

После предыдущей встречи ситуация с безопасностью на Донбассе улучшилась.

"В принципе, несмотря на мощную военную группировку России вдоль нашей границы и на оккупированных территориях, на Донбассе сохраняется относительная тишина. Ситуация лучше, чем месяц назад. И это тоже тот импульс, который был дан предыдущей встречей советников Нормандского формата. Я думаю, что будет снова продолжительный тяжелый разговор, я думаю снова Россия будет настаивать на прямом диалоге, снова получит от нас отказ, но у дипломатии нет другого пути, кроме как разговаривать и искать решения, не пересекая свои красные линии. Именно этим будет завтра заниматься наша делегация", - сказал Кулеба.

26 января в Париже прошли переговоры "нормандской четверки" на уровне советников. В них приняли участие: глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, дипломатические советники президента Франции Эммануэля Макрона и федерального канцлера Германии Олафа Шольца. Они продолжались 8,5 часов. Все подтвердили приверженность Минским соглашениям, которые служат основой для работы в "нормандском формате".