В МИД заявили, что украинский самолет не похищали

Николенко опроверг информацию о похищении самолета. Фото: ukrinform.com

В МИД Украины опровергли информацию о захвате украинского самолета в Афганистане

Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что все самолеты благополучно вернулись в Украину, передает "Укрінформ".

Захваченных украинских самолетов в Кабуле нет. На сегодня украинцы из Афганистана вывезли 256 человек.

Он добавил, что заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в своем комментарии в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам.

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"Должны понимать, что ситуация в аэропорту приближена к хаосу, многие люди пытаются зацепиться хотя бы за какую-то возможность покинуть страну. Нужно было, чтобы необходимые люди сели на необходимый самолет в безопасных условиях, и дальше безопасно вернулись домой. МИД остается на свя связи с украинцами, которые продолжают оставаться в Афганистане, и прорабатывает возможные безопасных путей их эвакуации", - сказал Николенко.

Ранее Евгений Енин сказал, что украинский самолет захватили другие люди. "Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолет - он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинский", - сказал он.