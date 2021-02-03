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среда, 03 февраля 2021 05:18

В МИД Украины резко отреагировали на приговор Навальному

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В МИД Украины резко отреагировали на приговор Навальному
Кулеба осудил действия российских властей. Фото: Фейсбук

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба осудил действия российских властей относительно оппозиционера Алексея Навального.

"Отравление, затем заключение Навального - это новый рекорд произвола российских властей на фоне массовых задержаний мирных протестующих в городах РФ. Россия явно не хочет сама уважать права человека и свободы. Значит Россию нужно заставить их уважать. Это задача международного сообщества", - написал Кулеба в своем Twitter.

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23 и 31 января по всей России прошли массовые акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Силовики жестоко разгоняли митинги, применяя спецсредства. По всей стране проводились массовые задержания.

2 февраля 2021 Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок в 3,5 года на реальный по делу "Ив Роше". Всего Навальный, согласно решению, должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

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