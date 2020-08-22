В МИД Украины назвали ключевую угрозу для региона Черного моря

Россия в оккупированном Крыму имеет исключительно военные цели, отметили в украинском МИД. Фото: Радио Свобода

Милитаризация оккупированного Крыма Россией на сегодня является ключевой угрозой для региона Черного моря.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью "Радио Свобода". По ее словам, сейчас Крым является военной базой Российской Федерации. Однако по безопасности трек, по ее мнению, очень недооцененный, непроговоренный и неартикулированный.

" Все, что тестируется и тренируется в Крыму, далее перебрасывается, в соответствии с географией, в том числе в регион Средиземноморья", - пояснила Джапаров.

Представительница МИД добавила, украинская сторона на переговорах с партнерами постоянно говорит о необходимости создания площадки для активного и оперативного отслеживания действий России на территории оккупированного Крыма и в Черном море.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, почему Украина не может разорвать дипломатические связи с Россией.