В МИД рассказали, когда назначат руководителя миссии НАТО в Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина работает над назначением главы миссии НАТО в Украине. Процесс затянулся, но не нарочно.
Об этом глава украинского МИД рассказал в интервью "Радио Свобода". Он отметил, что сейчас есть кандидатура, которая рассматривается и ее обрабатывают в Офисе президента Украины.
"Сейчас на рассмотрение президента внесена кандидатура, в Офисе президента она обрабатывается. Это определенный процесс. И как только мы получим согласования, мы запустим все эти процедуры. Но ни какого системного, злонамиреного промедление с назначением посла при НАТО нет. Просто иногда так складываются обстоятельства", - сказал Кулеба.
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Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина может стать членом НАТО в условиях военной агрессии РФ.
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