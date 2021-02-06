В МИД рассказали, когда назначат руководителя миссии НАТО в Украине

Сейчас есть кандидатура, которая рассматривается и ее обрабатывают в Офисе президента Украины. Фото: Радио Свобода

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина работает над назначением главы миссии НАТО в Украине. Процесс затянулся, но не нарочно.

Об этом глава украинского МИД рассказал в интервью "Радио Свобода". Он отметил, что сейчас есть кандидатура, которая рассматривается и ее обрабатывают в Офисе президента Украины.

"Сейчас на рассмотрение президента внесена кандидатура, в Офисе президента она обрабатывается. Это определенный процесс. И как только мы получим согласования, мы запустим все эти процедуры. Но ни какого системного, злонамиреного промедление с назначением посла при НАТО нет. Просто иногда так складываются обстоятельства", - сказал Кулеба.

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Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина может стать членом НАТО в условиях военной агрессии РФ.