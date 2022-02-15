В МИД прокомментировали скандальное убийство этнических греков на Донбассе

Глава МИД Греции Никос Дендиас еще не звонил Кулебе по этому вопросу. Фото: facebook.com/UkraineMFA

Убийство на Донбассе двух граждан Украины греческого происхождения не было преступлением на национальной почве.

Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга, передает Gazeta.ua.

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"Произошел трагический инцидент, но мы не видим никакой направленности конкретно против лиц греческого происхождения. Правоохранительные органы занимаются этим вопросом. Здесь не было преступления на национальной почве, по крайней мере из того, что мне известно. Сейчас я могу сделать такой вывод", - сказал он.

Глава МИД Греции Никос Дендиас еще не звонил по этому вопросу, добавил Кулеба.

На Донбассе погибли двое этнических греков, еще двое получили тяжелые ранения. Инцидент произошел 13 февраля в селе Гранитное. В результате конфликта между посетителями кафе из закрепленного оружия начали стрелять двое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Вчера глава МИД Греции Дендиас заявил о желании провести телефонный разговор с Кулебой, чтобы подтвердить необходимость защиты греческой общины в Украине.