В МИД приговорили попытку вернуть Саакашвили в тюрьму

В МИДе требуют допустить к Саакашвили украинских врачей. Фото: Reuters

В Министерстве иностранных дел Украины осудили попытку перевезти политика Михеила Саакашвили из военного госпиталя в тюрьму.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Адвокаты не были поставлены в известность о соответствующем решении пенитенциарной службы Грузии. Состояние здоровья Михеила Саакашвили не позволяет этого делать. Ему нужна дальнейшая реабилитация. Призываем власти Грузии относиться к гражданину Украины с уважением и не допускать действий, которые несут угрозу его жизни и здоровью", - говорится в сообщении.

Дипломаты держат ситуацию с Саакашвили на особом контроле. Они поддерживают контакт с властями Грузии и адвокатами Саакашвили. Завтра к нему будет допущен украинский консул.

МИД требует разрешить украинским врачам обследовать Саакашвили.

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В министерстве добавили, что продолжают работать над возвращением Саакашвили в Украину для лечения и реабилитации.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. Состояние здоровья Саакашвили близко к сверхкритическому. Есть угроза жизни. К такому выводу пришел личный врач политика Николоз Кипшидзе.