В МИД не смогли объяснить визит Зеленского в Оман

Фото: facebook.com/IKlympushTsintsadze

Владимир Зеленский и его Офис уже 2-й месяц скрывают настоящую цель и источники финансирования поездки президента в Оман в начале января. А ответы на запросы, подготовленные народными депутатами из фракции "Евроейська Солидарность" - это или пустые отписки, или бюрократические "простыни", которые не содержат никакой конкретики.

Так прокомментировала ответ МИД на один из запросов народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", председатель комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе. Она опубликовала в Facebook ответ МИД.

"Как и обещали, мы с коллегами из "Европейской Солидарности" отправили депутатские запросы на имя руководителей Офиса Президента и МИД относительно деталей "визита" Владимира Зеленского в Оман. От ОПУ ответа так и не дождались, сроки ответа истекли. Там "ничево никаму нє далжны", - иронизирует Климпуш-Цинцадзе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Журналисты побывали в Оманском отеле, где находился Зеленский

"Отдуваться, видно, поручили МИД. Оттуда прислали несколько страниц оправданий, прочитав которые, создается впечатление, что мы интегрируемся не в ЕС и НАТО, а в Оман. Взаимоотношения с этим государством - чуть ли не №1 системный внешнеполитический приоритет для Украины", - отметила депутат.

В документе нет ни слова о статусе и цели этого визита, составе делегации, сроков командировки, или потраченных денег налогоплательщиков на этот визит тысячелетия.

"Вдруг кто-то не понимает - это открытость и народовластие. Не путать с режимом Порошенко", - добавила депутат.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 января вылетел самолетом из Киева в Оман. Глава охраны президента Максим Донец раньше отправился в страну для подготовки приезда Зеленского. Отмечалось, что он якобы отправился на отдых с семьей. Позже стало известно о его встрече с руководством государства.