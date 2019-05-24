В Ляшко растет рейтинг за счет критики Зеленского - эксперт

Ляшко и его партия может стать основным конкурентом Зеленскому на парламентских выборах. Фото: Dsnews

Рейтинг Радикальной партии и ее руководителя Олега Ляшко снова начал расти. Такое мнение высказал политолог Тарас Семенюк на своей странице в Фейсбук.

Эксперт считает, что благодаря занятой позиции лидера РПЛ после президентских выборов, к внеочередным парламентским выборам Олег Ляшко и его партия может стать основным конкурентом Зеленскому в борьбе за депутатские места в Верховной Раде.

"Интересно наблюдать за спаррингом Владимир Зеленский - Олег Ляшко. Фактически первый зашел на электоральное поле второго. Это фото красноречивое. И еще помню перформанс Ляшка в Администрации Президента. Затем Зеленский на иФоруме ответил", - говорит эксперт.

Политолог обращает внимание на то, что в связи с тем, что электораты обоих могут пересекаться, критика Ляшком Зеленского вызывает рост рейтинга первого.

"Фактически Президент определился с основным конкурентом и приведенные выше аргументы это доказывают, на мой взгляд. Несмотря на падение рейтинга Ляшка на президентских выборах, по последним подсчетам он улучшается", - подытожил Семенюк.