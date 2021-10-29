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пятница, 29 октября 2021 11:31

В "Кузне на Рыбальськом" сообщили, что следователи ГБР повредили десантно-штурмовой катер во время швартовки

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В &quot;Кузне на Рыбальськом&quot; сообщили, что следователи ГБР повредили десантно-штурмовой катер во время швартовки
По словам представителя завода, ГБР привлекло к следственным действиям своих сотрудников, не имеющих соответствующей профессиональной подготовки. Фото: inforesist.org

После "следственных действий", которые по сфальсифицированным документам проводило Государственное бюро расследований, один из десантно-штурмовых катеров вернулся со значительными повреждениями. Еще один катер, который представители ГБР не могли нормально пришвартовать, работникам завода пришлось буквально спасать.

Об этом сообщает руководство "Кузницы на Рыбальском".

По словам представителя завода, ГБР привлекло к следственным действиям своих сотрудников, не имеющих соответствующей профессиональной подготовки и необходимых навыков для управления судами такого класса. Специалисты завода составили соответствующий акт, где указали перечень нанесенных повреждений.

23 октября катер "Станислав" вывели в море без сдаточной команды завода "Кузница на Рыбальском". После возвращения судна при выполнении швартовки катер получил повреждения.

В результате неумелых действий следственной группы ГБР была, в частности, повреждена конструкция кормовой площадки ограждения водометов. Специалисты завода констатировали, что теперь необходимо провести ремонт.

Еще один катер, который сотрудники ГБР вывели в море 28 октября "для проведения следственного эксперимента", также не смогли нормально пришвартовать. Представителям "Кузницы" пришлось вмешаться и помочь представителям Бюро пришвартовать катер, чтобы обезопасить и само судно, и людей, которые находились на его борту. Как хорошо видно на видео, один из мужчин из-за непутевой швартовки даже упал в воду. Работники "Кузницы на Рыбальском", которые помогли ему выбраться из холодной воды, возмущаются, что "горе-команда" разобьет катер и сама утонет.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Сотрудники "Кузницы" на видео также отмечают, что на катере люди – без спасательных жилетов.

К сожалению, специалисты завода не смогли осмотреть техническое состояние катера, поскольку на него наложен арест.

Кроме того, как стало известно, работники ГБР заменили запасную часть на катере без привлечения специалистов "Кузницы на Рыбальском".

Использование неподготовленной команды и самовольная замена запасных частей означает, что следствие искажает технические характеристики судов. Все эти обстоятельства дают основания сомневаться не только в профессионализме, но и в беспристрастности следствия – убеждены на предприятии.

Напомним, 31 августа суд продлил арест боевому генералу и бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому, а также председателю правления завода Валерию Шандре до 28 сентября. Адвокаты заявили, что будут подавать апелляцию на решение суда.

Как известно, бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому двум ексначальникам департамента ведомства, а также руководителю завода "Кузня на Рыбальском" Валерию Шандре забрасывают поставки в армию в 2016-2018 годах техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые, как считают следователи ГБР, не соответствовали требованиям и не могут использоваться в Вооруженных силах.

Также сообщалось, что трудовой коллектив завода "Кузница на Рыбальском" неоднократно заявлял о том, что давление силовых органов направлено на уничтожение уникального предприятия.

В то же время бывший командующий сил АТО Забродский заявил, что уголовное производство против генерала Павловского – абсурд и сугубо политическое дело.

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