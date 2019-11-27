В Кремле заговорили о личной встрече Путина и Зеленского в Париже

В Париже может состояться отдельная встреча Путина и Зеленского. Фото: slovoidilo

В Кремле заявили, что во время нормандского саммита в Париже возможна личная встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

"Я думаю, что к этому идет дело, чтобы провести отдельную встречу (президентов Украины и России - ред.)", - сказал он.

Ушаков добавил, что Путин и Зеленский будут находиться в одном помещении: "Думаю, они переговорят друг с другом".

В то же время Ушаков отметил, что пока программа президента РФ в Париже соглашается.

"Она будет состоять из трех основных элементов: сначала - переговоры, затем рабочей обед и затем пресс-конференция", - сказал помощник Путина.

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В Кремле также предполагают, что принять участие в пресс-конференции могут лидеры всех стран "четверки" - Украины, Германии, Франции и России - но это пока не согласовано.

9 декабря, в Париже запланирована встреча лидеров стран нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и РФ). Все стороны переговоров подтвердили свое участие во встрече.