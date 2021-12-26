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воскресенье, 26 декабря 2021 16:39

В Кремле считают "вопросом жизни и смерти" вступление Украины в НАТО

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В Кремле считают &quot;вопросом жизни и смерти&quot; вступление Украины в НАТО
Песков заявил, что переговоры про "гарантии безопасности" начнутся в феврале 2022 года. Фото: Reuters

В Кремле считают "вопросом жизни и смерти" расширение НАТО в постсоветских странах, в частности, вступление Украины.

Об этом заявил спикер президента России Дмитрий Песков, сообщает "ТАСС".

"Безопасность России под угрозой из-за обмана Запада о не продвижении НАТО на восток, для РФ это сейчас вопрос жизни и смерти", - сказал Песков.

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Он добавил, что НАТО постепенно проникает на территорию Украины, в будущем фактически может остаться только формализация этого процесса.

"Переговоры по гарантиям безопасности в Женеве в январе покажут, действительно ли США готовы дать на эту тему субстантивный ответ", - рассказал спикер.

Песков призвал сохранять сдержанный оптимизм по поводу переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности.

Президент России Владимир Путин рассказал, что будет из США и НАТО, если они не примут российские "гарантии безопасности".

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26
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