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воскресенье, 26 сентября 2021 17:10

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского

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В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского
Песков заявил, что Путин готов к встрече. Фото: Reuters

Президент РФ Владимир Путин готов к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков сказал РИА Новости, что камнем преткновения для этого якобы является "нежелание Украины выполнять Минск-2".

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Он добавил, что "логика диктует необходимость контактов Путина и Зеленского", но они сейчас остаются маловероятными. Причиной этому Песков назвал "нынешний подход Киева".

Президент России Владимир Путин пошел на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавируса в его окружении. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Путин получил отрицательный результат теста на коронавирус. Однако очных мероприятий с его участием пока не будет.

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