В Конгрессе США заявили, что ограничат военные полномочия Трампа в Иране

9 января Конгрессе США планируют подписать резолюцию, обмежиь военные действия в Иране президента США Дональда Трампа. Фото: delo.ua

Сегодня, 9 января, законодатели Палаты представителей США проголосуют за резолюцию, которая ограничивает военные полномочия в Иране президента США Дональда Трампа.

Такое заявление сделала спикер Конгресса Нэнси Пелоси на своем сайте, пишет interfax.

"Чтобы выполнить наш долг по обеспечению безопасности американского народа, Палата представителей выступит резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", - говорится в заявлении Пелоси.

Также спикер отметила в сообщении, члены Конгресса волнуются по поводу решения администрации президента начать военные действия против Ирана и отсутствии у нее стратегии продвижения вперед.

"На прошлой неделе администрация Трампа провела провокационный и непропорциональный военный авиаудар по высокопоставленным иранским военным чиновникам. Администрация приняла это решение, не посоветовавшись с Конгрессом. Эта акция поставила под угрозу наших военнослужащих, дипломатов и других лиц, рискуя вызвать серьезную эскалацию напряженности в отношениях с Ираном. с тех пор президент ясно дал понять, что у него нет последовательной стратегии по обеспечению безопасности американского народа, достижению деэскалации отношений с Ирано м и обеспечения стабильности в регионе ", - подчеркивает спикер.

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Иран умышленно не целился в заполнены людьми районы во время ракетных ударов по американским военным базам, чтобы "направить месседж" Штатам, но не делать ничего, что могло бы вызвать ответ.