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четверг, 03 мая 2018 17:49

В комитете нацбезопасности прокомментировали взрывы в Балаклее

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В комитете нацбезопасности прокомментировали взрывы в Балаклее
В результате пожара в Балаклее в прошлом году погибли два человека. Фото: twitter.com

Парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны не будет собирать внеочередное заседание в связи с пожаром на складах с боеприпасами в Балаклее Харьковской области.

Об этом сказал секретарь комитета Иван Винник в эфире "112 Украина".

"На очередном заседании мы этот вопрос обсудим. Внеочередное заседание комитета собирать не будем, так как пожар локализован, а последствий нет", - сказал нардеп.

По его словам, во время собрания комитет обсудит необходимость менять действующие законы. В частности, относительно дополнительного выделения средств и упрощения бюрократических процедур относительно эксплуатации военных арсеналов.

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Днем 3 мая в Балаклее Харьковской области произошел пожар. По информации ВСУ, он возник в результате возгорания сухой травы. Для борьбы с огнем на место происшествия прибыло восемь единиц пожарной техники, в частности, два пожарных танка.

В результате пожара никто не пострадал.

В прошлом году, 23 марта 2017 года, в Балаклее вспыхнул пожар, в результате которого сдетонировали боеприпасы. Тогда погибли два человека, один был ранен, 345 домов - повреждены.

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