В команду Светличной перешла экс-глава РГА, к которой "есть вопросы у правоохранителей"

Елена Заяц (Петренко) решила присоединиться к политсиле Юлии Светличной

Уволена с должности председателя Зачепиловской райгосадминистрации Харьковской области Елена Заяц (Петренко) перешла в политическую силу бывшей главы Харьковской ОГА Юлии Светличной.

Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель председателя Харьковской ОГА Татьяна Егорова-Луценко.

"Обращаю внимание СМИ на манипуляцию со стороны эксглавы Зачепиловской РГА Елены Заяц (Петренко). Документы на ее увольнение были направлены в Офис президента две недели назад. Петренко не справилась с поставленными задачами. В ее решениях на посту главы РГА есть вопросы, в частности у правоохранителей. Сегодня Петренко решила сработать на опережение и перешла в политическую силу Юлии Светличной", - написала Егорова-Луценко.

В то же время, как сообщил телеграмм канал "Украина сейчас", "Петренко является креатурой недавно восстановленного судом люстрованого полковника СБУ времен Януковича - Владимира Верхогляда". "Зачем Светличная собирает в свою политсилу таких персонажей, неизвестно", - говорится в сообщении.

Информацию о переходе под крыло Юлии Светличной опубликовала у себя в Facebook сама Елена Заяц (Петренко). "Решила идти на местные выборы с Блоком Светличной "Вместе" и инициативной группой "Реверс". Приобщаюсь в силу, которая сможет принести изменения нашего района к лучшему, а примеров действительно очень много, за последние 5 лет", - написала Заяц (Петренко) .

В Светличной данный переход пока не подтверждают.

Напомним, сегодня также стало известно, что помощнице Юлии Светличной, Марии Андреас вручили подозрение по статье "подделка документов" за период работы в Харьковской ОГА. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс службу прокуратуры Харьковской области. "Сегодня бывшей советнице вручили подозрение по части 4 статьи 358 - использование заведомо поддельного документа", - заявили в прокуратуре.