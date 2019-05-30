В Израиле второй раз за год пройдут парламентские выборы

В Кнессет будут досрочные выборы. Фото: ТСН

Парламент Израиля проголосовал за самороспуск и объявил проведение вторых за год внеочередных выборов.

Причиной стало то, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать коалицию, сообщает ВВС.

Досрочные выборы должны пройти осенью 2019 года.

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9 апреля в Израиле прошли досрочные парламентские выборы, в которых приняли участие 39 партий и блоков. Основная борьба развернулась между правой партией Ликуд, возглавляемой нынешним премьером страны Биньямином Нетаньяху, и новым блоком кахоль-Лаван под руководством бывшего начальника Генштаба Бени Ганц и экс-министра финансов Иаира Лапида.