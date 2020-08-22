В Израиле призывают Зеленского запретить паломничество хасидов в Умань

Израиль просит Зеленского запретить паломничество хасидов в Умань

Руководитель "Коронавирусного центра" Израиля, профессор Рони Гамза обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой запретить паломничество хасидов в Умань в этом году.

По его словам, праздник может стать эпицентром распространения коронавирусной инфекции, пишет Reuters. Гамза считает, что подобное мероприятие вызовет массовые случаи заражения туристов и местных жителей, а это в свою очередь, станет тяжелым бременем для местных медицинских систем.

"В то время ожидается, что тысячи людей вернутся в Израиль и будут распространять вирус дальше", - добавил профессор.

Отметим, в Умань каждый еврейский Новый год (Рош-ха-Шана) съезжаются десятки тысяч хасидов. Верующие посещают могилу раввина Нахмана из Брацлава, который возродил хасидское движение и умер в 1810 году. В 2020 году празднование еврейского Нового года пройдет с 18 по 20 сентября.

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Ранее мэр Александр Цебрий заявил, что в Умани Черкасской области готовы на радикальные меры, чтобы не допустить в город паломников-хасидов из-за ситуации с коронавирусом.